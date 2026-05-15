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La Bolsa de Fráncfort cae un 2,07 % por la falta de progresos en las negociaciones de paz

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Berlín, 15 may (EFE).- La Bolsa de Fráncfort cerró este viernes con un retroceso de un 2,07 % en una sesión que ha sido vista por los analistas como resultado de la falta de progresos en las conversaciones para poner fin a la guerra de Irán.

El índice DAX perdió el citado 2,07 % para finalizar en 23.950,6 puntos.

Las amenazas de los últimos días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán despertaron renovados temores de una nueva escalada en el conflicto, toda vez que la cumbre del estadounidense con su homólogo chino, Xi Jinping, ha concluido este viernes en Pekín sin avances de calado en torno a la cuestión de Irán y el estrecho de Ormuz.

La incertidumbre con respecto a Irán, según el analista jefe de CMC Markets, ha llevado a que muchos inversores opten por recoger beneficios después de las subidas de los últimos dos días, en los que el indice DAX habido ganado en torno al 2 %.

Las preocupaciones por la inflación y por el repunte del precio del petroleo también afectaron el mercado.

Las pérdidas fueron especialmente fuertes en los títulos de automóviles, en tanto que BMW perdió un 2,49 %. La eléctrica EON también tuvo una bajada significativa con un retroceso de un 2,55 %. EFE

rz/psh

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