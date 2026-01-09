La bolsa de Fráncfort cierra al alza, impulsada por la firma del acuerdo UE-Mercosur

Berlín, 9 ene (EFE). – La bolsa de Fráncfort cerró este viernes al alza, impulsada por el compromiso logrado para la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur que genera grandes expectativas en el sector exportador alemán.

En el momento del cierre de las negociaciones el selectivo DAX marcaba 25.262 puntos, un 0,5 por ciento más que la jornada anterior.

A lo largo de la primera semana del año el DAX ha ganado un 3,0 por ciento. Algunos analistas atribuyen parte del buen desempeño de la bolsa al llamado efecto psicológico de enero que hace que parte de los actores del mercado se comporten de manera optimista.

El analista Frank Sohleder, de la Active Trades, dijo que de momento no ve síntomas de debilidad de la bolsa pero advirtió que toda racha alcista llega en algún momento a su final.

«Para vender es demasiado pronto pero para entrar al mercado en gran estilo es un poco tarde», dijo.

Los datos del mercado laboral en EEUU -menos positivo de lo esperado- también dieron impulsos ya que pueden aumentar la presión sobre el FED para una rebaja de tipos lo que, a su vez, puede ser positivo para las inversiones.EFE

