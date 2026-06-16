La Bolsa de Londres avanza un 0,61 % aupada por el sector de la defensa

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Londres, 16 jun (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,61 % aupada por el sector de la defensa, en medio del optimismo de los inversores por que los Gobiernos de los países del G7, reunidos en una cumbre en Francia, se comprometan a aumentar el presupuesto militar.

El índice principal londinense, FTSE 100, sumó 63,59 puntos hasta 10.494,21, mientras que el secundario, el FTSE 250, retrocedió un 0,15 %, hasta 23.326,58 puntos.

Las aeronáuticas y especialistas en equipamiento de defensa Rolls-Royce Holdings y BAE Systems ganaron, respectivamente, un 2,55 y un 2,20 %, a la espera de conocer también si el Reino Unido incrementará la inversión en sus Fuerzas Armadas.

También ascendieron la minera Endeavour Mining, un 2,85 %, y la promotora inmobiliaria Persimmon, que acabó con un 2,47 % más.

Entre los perdedores de la jornada se situaron el grupo de telecomunicaciones BT, que bajó un 2,69 %; la empresa de productos alimentarios Associated British Foods, que cedió un 1,69 %; y la firma de análisis de datos Relx, cuyos títulos descendieron un 1,31 %. EFE

jm/fjo/pcc