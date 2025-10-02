The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres baja 0,20 % después de alcanzar su récord al cierre la pasada sesión

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 2 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,20 % y perdió la racha de ganancias que impulsó al FTSE-100 a registrar su récord de puntuación intradiario al cierre en la sesión anterior.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 18,70 puntos hasta los 9.427,73 y el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró prácticamente plano, con una leve bajada del 0,01 %, o 2,40 puntos, hasta los 22.047,30.

Las compañías más perjudicadas en esta jornada del parqué londinense fueron la compañía de informes financieros Experian, que disminuyó un 4,22 %, seguido de la empresa de telecomunicaciones BT Group, que perdió un 3,03 % y la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que cedió un 2,81 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en positivo la cadena de supermercados Tesco, que escaló un 5,28 %, junto al fondo de inversión 3i Group, que aumentó un 4,06 % y la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que sumó un 2,60 %. EFE

rb/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR