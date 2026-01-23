La Bolsa de Londres baja un 0,07 %, pese al avance de petroleras y mineras

Londres, 23 ene (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con un ligero descenso del 0,07 %, en una buena jornada para las compañías mineras y petroleras, beneficiadas por el repunte de los precios de algunas materias primas.

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 6,61 puntos hasta 10.143,44, mientras que el secundario, FTSE 250, cedió un 0,23 %, hasta 23.317,53 puntos.

Encabezaron las pérdidas el grupo de moda Burberry, que bajó un 6,20 %, y las aseguradoras Admiral Group y Aviva, que descendieron un 5,76 y un 5,17 %, respectivamente.

También retrocedieron la aerolínea easyJet, que se dejó un 2,98 %, y el grupo hispano-británico de aviación IAG -matriz de British Airways e Iberia-, que acabó con un 2,79 % menos.

Entre los valores al alza estuvieron la gigante de materias primas Glencore, que subió un 2,21 %, la minera Endeavour Mining, que sumó un 2,15 %, y su rival Fresnillo, cuyos títulos ascendieron un 2,06 %.

También avanzaron las petroleras BP, un 1,57 %, y Shell, un 0,50 %, en una jornada en la que el precio del barril de crudo europeo Brent subía casi un 2,50 %, por encima de los 65 dólares.

El parqué londinense concluyó a la baja una semana de resultados mixtos, con subidas solo el miércoles y el jueves, marcada por la política agresiva del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Groenlandia. EFE

