La Bolsa de Londres baja un 0,07 % penalizada por farmacéuticas y telecomunicaciones

Londres, 15 sep (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,07 % lastrada por compañías farmacéuticas y del sector de las comunicaciones, que fueron las peor paradas en la primera sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 6,26 puntos hasta los 9.277,03, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó un 10 %, o 21,19 puntos, hasta los 21.646,59.

La lista de perdedoras la lideraron la farmacéutica Astrazeneca, que cayó un 3,22 %, seguida de las compañías de telecomunicaciones Airtel Africa, que retrocedió un 2,01 %, y BT Group, que cedió un 1,90 %.

Al otro lado de la balanza, registraron las mayores ganancias al cierre de la sesión la energética Centrica, que sumó un 4,09 %, la cadena de supermercados Sainsbury, que avanzó un 3,45 %, y la inversora Segro, que creció un 3,38 %. EFE

