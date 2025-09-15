The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres baja un 0,07 % penalizada por farmacéuticas y telecomunicaciones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 15 sep (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,07 % lastrada por compañías farmacéuticas y del sector de las comunicaciones, que fueron las peor paradas en la primera sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 6,26 puntos hasta los 9.277,03, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó un 10 %, o 21,19 puntos, hasta los 21.646,59.

La lista de perdedoras la lideraron la farmacéutica Astrazeneca, que cayó un 3,22 %, seguida de las compañías de telecomunicaciones Airtel Africa, que retrocedió un 2,01 %, y BT Group, que cedió un 1,90 %.

Al otro lado de la balanza, registraron las mayores ganancias al cierre de la sesión la energética Centrica, que sumó un 4,09 %, la cadena de supermercados Sainsbury, que avanzó un 3,45 %, y la inversora Segro, que creció un 3,38 %. EFE

mas/jm/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR