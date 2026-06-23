La Bolsa de Londres baja un 0,09 % lastrada por las mineras

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Londres, 23 jun (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este martes un 0,09 % lastrada por el sector minero, que lideró la tabla de pérdidas ante el descenso del precio de metales como el oro, la plata y el cobre.

El principal índice londinense, el FTSE 100, cedió 9 puntos hasta 10.428,85, en medio de la incertidumbre política en el Reino Unido después del anuncio de dimisión del primer ministro laborista, Keir Starmer, tras meses de críticas a su gestión.

Cinco mineras encabezaron las pérdidas en el parqué de la City: Antofagasta, que descendió un 5,46 %; Fresnillo, un 5,15 %; Anglo American, que retrocedió un 4,99 %; Glencore, un 4,22 %; y Rio Tinto, que perdió un 3,31 %.

Ganaron terreno, en cambio, en la sesión de hoy la firma de distribución Bunzl (5,60 %); British American Tobacco (3,13 %); la empresa de bebidas Diageo (2,27 %); y el grupo de telecomunicaciones BT, cuyos títulos avanzaron un 2,26 %. EFE

jm/rcf