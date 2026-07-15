La Bolsa de Londres baja un 0,13 % lastrada por mineras y empresas de telecomunicaciones

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Londres, 15 jul (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,13 % en una sesión en la que las cotizadas del sector minero y de las telecomunicaciones lastraron al selectivo a acabar en negativo.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, retrocedió hoy 13,47 puntos, hasta los 10.515,92; mientras que el secundario, el FTSE 250 .que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,24 % o 55,56 puntos hasta los 23.462,39.

En este contexto, las peores paradas de la sesión fueron las empresas de telecomunicaciones, encabezadas por Vodafone Group, que perdió un 3,90 %; y Airtel Africa, que disminuyó un 3,26 %.

El mayor volumen de pérdidas lo acumularon las cotizadas del sector minero, como Anglo American, que cedió un 3,35 %, seguida por Fresnillo (-3,08 %); Antofagasta (-2,63 %), Endeavour Mining (-2,47 %) y Glencore (-2,40 %).

En el apartado de ganancias destacaron el fondo de inversión ICG, que sumó un 5,53 %; la empresa de asesoría financiera y gestión patrimonial St. James´s Place, que avanzó un 4,29 % y la promotora inmobiliaria Barratt Redrow, que agregó un 4,28 %. EFE

rb/fjo/fpa