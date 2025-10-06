The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres baja un 0,13 % lastrada por minoristas e industriales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 6 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,13 % al cierre penalizada por compañías minoristas e industriales, que aglutinaron las mayores pérdidas en la primera sesión semanal.

El principal índice londinense, el FTSE-100, retrocedió 12,11 puntos, hasta los 9.479,14, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- se dejó un 0,44 %, o 97,88 puntos, hasta los 22.099,74.

La principal perjudicada de la jornada fue la compañía de papel y embalaje Mondi, que perdió un contundente 15,11 % después de anunciar una reorganización en sus unidades de negocio que no fue recibida con buenos ojos por los inversores.

Le siguieron en el apartado de pérdidas la energética y metalúrgica Metlen Energy & Metals (-2,88 %) y la minorista de productos del hogar Kingfisher (-1,95 %).

La lista de ganadoras la lideraron la aseguradora Prudential (2,82 %), la minera Endeavour Mining (2,76 %) y la petrolera BP (2,14 %). EFE

mas/rb/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR