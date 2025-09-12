La Bolsa de Londres baja un 0,15 % ante el estancamiento del PIB británico

1 minuto

Londres, 12 sep (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,15 % ante el estancamiento que sufrió el PIB británico en el pasado julio y con minoristas y mineras como las principales perjudicadas al cierre de la sesión.

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido no registró crecimiento en julio, tras un alza del 0,4 % en junio, según informó este viernes la oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 14,29 puntos hasta los 9.283,29, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 0,32 %, o 68,35 puntos, hasta los 21.625,40.

En el apartado de pérdidas, la peor parada fue la minorista de ropa y calzado deportivo JD Sports, que cedió un 2,16 %, seguida de la fabricante y distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo, que perdió un 1,94 %, y la minera mexicana Fresnillo, que cayó un 1,82 %.

Las ganadoras de la sesión, por su parte, fueron la aseguradora Beazley, que ascendió un 2,84 %, junto a la contratista de defensa Babcock International, que avanzó un 2,39 %, y la energética Centrica, que ganó un 2,13 %. EFE

mas/jm/lar