La Bolsa de Londres baja un 0,16 % lastrada por AstraZeneca y pese al auge de las mineras

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Londres, 9 jul (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,16 % en una sesión que estuvo lastrada por la caída del gigante farmacéutico AstraZeneca y que terminó en rojo pese al auge de los valores del sector minero.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 16,59 puntos hasta 10.472,45, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,97 %, hasta 23.240,56 puntos.

Los laboratorios AstraZeneca encabezaron las pérdidas del día en la City londinense, después de que sus acciones cayesen un 6,22 % tras anunciar que los ensayos clínicos en fase avanzada sobre su tratamiento cardíaco no tuvieron los resultados esperados.

La firma de defensa BAE Systems también cerró con pérdidas del 4,47 %, así como la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que cedió un 2,50 %.

Entre las beneficiadas de la sesión destacó la multinacional tecnológica Computacenter, que escaló un 7,21 %, junto a las compañías del sector minero, lideradas por Anglo American y Antofagasta, que escalaron un 5,83 % y un 5,36 % respectivamente. EFE

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