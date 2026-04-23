La Bolsa de Londres baja un 0,19 % y encadena cuatro días de caídas

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Londres, 23 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,19 %, firmando así su cuarto día consecutivo de caídas, en respuesta a la volátil situación en el golfo Pérsico, donde se mantiene una frágil tregua entre Irán y EEUU no exenta de amenazas cruzadas.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o ‘footsie’, perdió 19,45 puntos hasta los 10.457,01 enteros, mientras que el secundario, o FTSE 250 -con empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cayó por su parte un 0,90 %, hasta quedar en 22.764,52.

Durante la jornada, el ‘footsie’ llegó a caer hasta 10.361 puntos, al filo de las 11 de la mañana, pero luego se ha ido recuperando.

Es ya el cuarto día en que el ‘footsie’ cierra por debajo de su cotización de salida, reflejo de ese inestable algo el fuego que no logra desbloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz: hoy, Irán dijo que su banco central ya ha empezado a ingresar dinero por los peajes impuestos unilateralmente y en contravención de la legalidad internacional.

Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con disparar y hundir a las pequeñas embarcaciones iraníes sospechosas de participar en el minado del estratégico estrecho.

En esta lógica de tensión ascendente, el barril de crudo brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hoy (un 1,57 % a esta hora) y cotiza muy cerca de los 104 dólares el barril al cierre de la bolsa londinense.

Las empresas con mejor rendimiento hoy fueron la minera AngloAmerican (4,08 %), la aeronáutica Melrose (1,92 %) y Rolls-Royce (1,90 %).

Entre las perdedoras, destacan hoy la minera mexicana Fresnillo (-6,39 %), la aseguradora Legal&General (-5,57 %) y la empresa de software para gestión empresarial Sage (-3,90 %). EFE

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