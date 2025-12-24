La Bolsa de Londres baja un 0,24 % en una tranquila jornada prenavideña

Londres, 24 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles con un descenso del 0,24 %, en una jornada más corta de lo habitual que transcurrió sin sobresaltos, previa al cierre del mercado los días 25 y 26 de diciembre, festivos en el Reino Unido.

El índice principal londinense, el FTSE-100, cedió 23,36 puntos hasta 9.865,86, mientras que el secundario, el FTSE-250, descendió un 0,07 %, hasta 22.333,63 puntos.

Perdieron terreno en esta sesión la empresa de juegos de mesa Games Workshop Group, que bajó un 1,57 %, el grupo aeronáutico Rolls-Royce, que retrocedió un 0,91 %, y la plataforma de compra y venta de coches Auto Trader, que acabó con un 0,78 % menos.

La petrolera británica BP cayó un 0,39 %, tras anunciar la venta de un 65 % de su división de lubricantes Castrol al grupo estadounidense de infraestructuras Stonepeak, en una operación que valora el negocio en 10.100 millones de dólares.

En la tabla de ganancias, se situó hoy en primer lugar la financiera Schroders, que avanzó un 1,50 %, seguida de la compañía de juego Entain, que sumó un 0,83 %, y el fondo de inversión Pershing Square Holdings, cuyos títulos subieron también un 0,83 %. EFE

