La Bolsa de Londres baja un 0,24 % lastrado por las cotizadas del sector textil

1 minuto

Londres, 17 nov (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,24 % al cierre e inició la semana en negativo en una jornada marcada por el mal desempeño de los valores del sector textil y de materias primas y a la espera de conocer el dato de inflación esta semana.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 22,94 puntos, hasta los 9.675,43, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,60 %, o 131,66 puntos, hasta los 21.687,90.

La peor parada de la jornada en el parqué londinense fue la firma de moda de lujo Burberry, que cayó un 6,62 %, seguido de la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, cuyas acciones perdieron un 4,73 %, y de la minera Endeavour Mining, que cedió un 3,51 %.

El FTSE-100 finalizó en números rojos pese al impulso notable de la empresa de comunicación y marketing WPP, que se disparó un 11,03 %, junto al fondo de inversión Pershing Square Holdings, que sumó un 2,63 % y la tabacalera British American Tobacco, que ganó un 2,14 %. EFE

rb/rcf