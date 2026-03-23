La Bolsa de Londres baja un 0,24 % pendiente del conflicto en Oriente Medio

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Londres, 23 mar (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con un descenso del 0,24 %, tras haber caído más de un 2 % durante la sesión, en una reacción positiva ante los posibles avances hacia la resolución del conflicto en Oriente Medio.

El índice principal de la City, el FTSE 100, descendió 24,18 puntos hasta 9.894,15, en una jornada en la que el petróleo europeo brent se estabilizó en torno a los 100 dólares frente a los casi 120 alcanzados al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El parqué londinense recuperó algo de optimismo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de crudo -y un porcentaje aún mayor de gas natural licuado-, reabrirá «pronto» si las negociaciones con Teherán tienen éxito.

Trump aseguró que el equipo estadounidense negocia con representantes del Gobierno iraní, si bien Irán matizó después que, aunque ha recibido una propuesta de contacto, no hay conversaciones en curso.

En todo caso, los mercados recibieron positivamente la noticia de que Washington pospondrá al menos cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a negociaciones.

En la tabla de pérdidas estuvieron este lunes empresas como el grupo de telecomunicaciones BT, que bajó un 5,93 %; la compañía de defensa BAE Systems, que retrocedió un 4,89 %; y la petrolera británica BP, que perdió un 4,21 %.

Entre los títulos al alza figuraron el grupo de plataformas y establecimientos de apuestas Entain, que ganó un 8,24 %, y las mineras Antofagasta y Anglo American, que subieron un 7,32 y un 5,51 %, respectivamente. EFE

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