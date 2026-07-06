La Bolsa de Londres baja un 0,26 % lastrada por las mineras, con avance de easyJet

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Londres, 6 jul (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,26 % lastrada por el sector minero, perjudicado por el descenso de los precios de los metales, en una jornada en la que easyJet destacó con fuertes ganancias en el índice secundario.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -que agrupa a las cien mayores sociedades-, retrocedió27,26 puntos hasta 10.651,77, mientras que el FTSE 250 perdió un 0,15 % hasta los 23.504,22 puntos.

En el índice secundario, que aglutina a empresas de menor capitalización, easyJet encabezó la tabla de ganadoras con un ascenso del 9,28 %, tras confirmar que ha alcanzado un principio de acuerdo con la firma de inversión estadounidense Castlelake para la adquisición de la aerolínea, valorada en unos 5.200 millones de libras (6.084 millones de euros).

En el FTSE 100 perdieron terreno varias empresas de materias primas y minería, como la metalúrgica Metlen, que descendió un 2,57 %, y Endeavour Mining y Fresnillo, que bajaron un 2,5 y un 2,4 %, respectivamente.

También cayeron el grupo de hostelería Compass, un 3,49 %, y la multinacional de productos alimenticios Associated British Foods, que se dejó un 2,99 %.

Entre los ganadores de la jornada en el índice principal estuvieron la firma de análisis de datos Relx, que subió un 2,53 %, la financiera St. James´s Place, que sumó un 2,23 %, y la compañía de defensa BAE Systems, que avanzó un 2,20 %. EFE

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