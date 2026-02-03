La Bolsa de Londres baja un 0,26 % pese al avance de las mineras

2 minutos

Londres, 3 feb (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este martes un 0,26 % lastrada por los títulos tecnológicos pese a las destacadas ganancias del sector minero, que se vio beneficiado por el repunte de los precios de los metales.

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 26,97 puntos hasta 10.314,59, mientras que el secundario, FTSE 250, descendió un 0,58 %, hasta 23.290,37 puntos.

Los metales preciosos se recuperaron este martes tras las fuertes caídas registradas en los últimos días, cuando se alejaron de máximos históricos.

El oro -activo refugio- repuntó más de un 6 % y la plata cerca del 11 %, después de haber llegado a sufrir desplomes intradía de hasta el 10 % y el 16 %, respectivamente, en un contexto de elevada volatilidad geopolítica.

Esto hizo que las mineras registraran hoy una buena jornada, encabezadas por Anglo American, que ascendió un 7,25 %; Fresnillo, un 6,38 %; Antofagasta, que avanzó un 6,26 %; Endeavour Mining, que subió un 3,94 %, y Rio Tinto, que acabó con un 3,47 % más.

Sin embargo, el conjunto del parqué londinense terminó a la baja, tras alcanzar la víspera un nuevo récord con un cierre en 10.341,5 puntos.

Los principales perdedores fueron RELX, empresa de análisis y servicios de información, y London Stock Exchange Group (LSEG), gestor de la Bolsa de Londres, que cayeron un 14,35 % y un 12,80 %, respectivamente, ante la preocupación por el efecto de la inteligencia artificial en sus modelos de negocio.

También bajaron la empresa de software The Sage Group, que perdió un 9,8 %, y la financiera ICG, cuyos títulos descendieron un 8,20 %. EFE

