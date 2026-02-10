La Bolsa de Londres baja un 0,31 %, lastrada por las pérdidas de la petrolera BP

1 minuto

Londres, 10 feb (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este martes un 0,31 %, en una jornada negativa para la petrolera británica BP, cuyos títulos cayeron más de un 6,1 % tras presentar resultados anuales peores de lo esperado.

El índice principal, FTSE 100, perdió 32,39 puntos, hasta 10.353,84, mientras que el secundario, FTSE 250, subió un 0,55 %, hasta 23.469,30 puntos.

BP informó hoy de que su beneficio neto en 2025 fue de 1.295 millones de dólares (1.408 millones de euros), un ascenso del 5,3 % respecto al ejercicio anterior -pero por debajo de lo esperado por el mercado-, debido a la debilidad del precio del crudo en el cuarto trimestre del año pasado.

Además de la petrolera, que este martes por la tarde cayó un 6,13 %, acabaron con pérdidas en el parqué londinense el banco Standard Chartered, que retrocedió un 5,74 %, y el grupo de defensa Babcock International, que terminó con un 4,55 % menos.

Entre los ganadores, destacaron la empresa química Croda International, que ascendió un 9,40 %; la embotelladora Coca-Cola HBC, que sumó un 4,68 %, y la promotora inmobiliaria Berkeley Group, que avanzó un 3,89 %. EFE

