La Bolsa de Londres baja un 0,32 %, pese al auge de las mineras

2 minutos

Londres, 22 dic (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,32 % pese al auge de las compañías mineras, que se beneficiaron del alza de los precios de los metales preciosos en los mercados de materias primas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 31,45 puntos, hasta 9.865,97, en una mala jornada para el sector de producción y distribución de bebidas.

Por su parte, el índice secundario, el FTSE-250 – que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas – ascendió un 0,13 %, hasta 22.342,72 puntos.

En este índice, lideró la tabla de pérdidas la firma británica de juego y ocio Rank Group, que cayó un 4,74 % al cierre tras informar a los inversores de que sus negocios españoles, Enracha y Yo, fueron víctima de un fraude de pagos por valor de 7,1 millones de euros, lo que podría afectar sus resultados financieros.

En el FTSE-100, conocido como ‘footsie’, perdieron terreno la firma de mercadotecnia y ventas en el sector de la energía DCC, que descendió un 5,39 %, la multinacional de bebidas alcohólicas Diageo, que bajó un 3,66 %, y la fabricante de refrescos Coca-Cola Europacific Partners PLC Share, que se dejó un 2,29 %.

Encabezaron las ganancias del índice principal varias mineras, impulsadas por la subida de casi el 2 % del precio de la onza de oro -activo refugio en tiempos de incertidumbre- hasta alcanzar por primera vez en su historia los 4.400 dólares. También se apreciaron hoy otros metales como la plata, que registró un nuevo récord histórico al rozar los 69 dólares la onza.

En este contexto, la minera mexicana Fresnillo, especializada en plata, ganó un 2,84 %, Endeavour Mining ascendió un 1,94 %, la británico-australiana Rio Tinto sumó un 1,59 % y la chilena Antofagasta acabó con un 0,86 % más. EFE

jm/ajs