La Bolsa de Londres baja un 0,32 % lastrada por la banca y minoristas

Londres, 29 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este viernes un 0,32 %, con el sector de la banca como el principal perjudicado en la última sesión de la semana.

Entraron en juego los rumores sobre un posible impuesto a la banca británica a fin de poder equilibrar las cuentas públicas, según el diario económico Financial Times (FT), que adelantó ésta intención del Gobierno del Reino Unido de incorporar medidas más restrictivas contra el sector en los próximos presupuestos del Estado.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 29,48 puntos hasta los 9.187,34, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- decreció un 0,64 %, o 138,68 puntos, hasta los 21.605,72.

El banco Natwest fue el peor parado, con una caída del 4,85 %, seguida del minorista de ropa y calzado deportivo JD Sports, que perdió un 4,08 %, y la entidad bancaria Lloyds, que retrocedió un 3,38 %.

En el plano de ganancias, destacaron la compañía de control de plagas Rentokil Initial, que creció un 2,53 %, la aseguradora Prudential, que avanzó un 2,30 %, y la minera mexicana Fresnillo, que lo hizo un 2 %. EFE

