La Bolsa de Londres baja un 0,42 % a la espera de la reunión entre Trump y Putin

Londres, 15 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,42 % y cerró la semana en rojo mientras los inversores aguardan los resultados de la reunión de hoy entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EE.UU.) para abordar la guerra en Ucrania y una posible paz.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, retrocedió 38,34 puntos hasta 9.138,90, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- disminuyó un 0,20 %, o 43,43 puntos, hasta 21.758,24.

Las cotizadas mineras y las petroleras coparon las ganancias del día en el parqué británico, encabezadas por Anglo American, que sumó un 2,21 %, seguido de Glencore, con un aumento del 1,78 % y la compañía de gas y petróleo BP, que incrementó sus acciones un 1,78 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la sesión en negativo el banco Standard Chartered, que cedió un 7,21 %, además de la contratista militar Rolls Royce Holdings, que se dejó un 2,50 % y el fondo de inversión 3i Group, que perdió un 2,36 %. EFE

