La Bolsa de Londres baja un 0,47 % a la espera de avances en Oriente Medio

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Londres, 15 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,47 %, en un ambiente de incertidumbre, a la espera de que se reanudan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El índice principal de la City, el FTSE 100, descendió 49,48 puntos hasta 10.559,58, en una jornada en la que el petróleo europeo brent se mantenía al alza en el mercado de futuros londinense, en torno a los 95,80 dólares por barril.

Acabaron en números rojos en la sesión de hoy la tabaquera Imperial Brands, que cedió un 3,53 %, la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa (-3,17 %), y la minera Fresnillo (-3,03 %).

Entre los valores al alza destacaron la cadena de tiendas y plataformas digitales de juego Entain plc, que sumó un 4,88 %, la promotora inmobiliaria Barratt Redrow (3,48 %) y la firma de inversiones ICG (3,31 %). EFE

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