La Bolsa de Londres baja un 0,47 % lastrada por la empresa de defensa BAE Systems

Londres, 19 nov (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,47 % arrastrada por el gigante británico del sector de la defensa BAE Systems, que cedió un 4,46 % entre indicaciones de que Estados Unidos negocia con Rusia un plan de paz para Ucrania.

El índice principal londinense, el FTSE-100, descendió 44,89 puntos hasta 9.507,41, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, perdió solo un 0,06 % hasta 21.412,24 puntos.

La caída de la Bolsa londinense coincidió con la publicación por la Oficina nacional de estadísticas (ONS) de los últimos datos de inflación en el Reino Unido, que indican que el índice de precios al consumo (IPC) bajó en octubre al 3,6 %, frente a un 3,8 % en septiembre.

Además de BAE Systems, perdieron terreno en Londres la firma de ingeniería de defensa Babcock International, que retrocedió un 3,37 %, la consultoría financiera St. James’s Place, que se dejó un 2,93 %, y la aseguradora Beazly, que acabó con un 2,53 % menos.

Entre los ganadores estuvieron la minera Fresnillo, que avanzó un 5,79 %, la cadena de tiendas de ropa y equipamiento deportivo JD Sports Fashion, que ascendió un 4,42 %, y Metlen Energy & Metals, de energía y metalurgia, que sumó un 4,21 %. EFE

