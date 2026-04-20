La Bolsa de Londres baja un 0,55 % tras las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Londres, 20 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,55 %, lastrada por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, en una jornada que perjudicó principalmente a las cotizadas del sector minero y benefició a las petroleras.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -o ‘footsie’-, restó 58,55 puntos hasta los 10.609,08 enteros, mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, retrocedió un 1,15 % o 265,71 puntos, hasta los 22.940,21.

La nueva escalada de tensiones, con el estrecho de Ormuz de nuevo bloqueado tras una breve reapertura y las acusaciones cruzadas de violaciones del alto el fuego, ha provocado una nueva caída en los mercados bursátiles y a su vez un repunte en el precio del crudo.

El barril de crudo brent, de referencia en Europa, ha subido un 5,45 % con respecto a la sesión anterior y se situaba en 95,31 dólares en el Mercado de Futuros de Londres al cierre de la sesión en el parqué británico, sobre las 16:00 GMT.

En este contexto, las cotizadas petroleras estuvieron entre las más beneficiadas del día, pues tanto BP como Shell sumaron un 2,94 % y un 2,46 % respectivamente. Sin embargo, la mayor subida de la City la registró la compañía química Centrica, que avanzó un 3,50 %

Las más perjudicadas, en cambio, fueron la empresa de energía y metales Metlen, cedió un 5,28 %, junto a la minera Antofagasta, que cayó un 4,43 % y la constructora Barratt Redrow, que disminuyó un 3,98 %. EFE

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