The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres baja un 0,56 % tras la contracción del PIB británico en octubre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 12 dic (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,56 % tras conocerse que el PIB británico se contrajo un 0,1 % en octubre, de acuerdo con los datos difundidos hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés).

El PIB británico retrocedió en octubre lastrado principalmente por el sector servicios y el de la construcción, tras disminuir otro 0,1 % en septiembre y no mostrar signos de crecimiento en agosto.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, cayó 54,13 puntos, hasta 9.649,03, mientras que el secundario, el FTSE-250, aumentó un 0,11 %, hasta 21.876,55 puntos.

La empresa de metales y energía Metlen fue la peor parada de la jornada, tras perder un 4,16 %, seguido del fondo de inversión St. James´s Place, que cedió un 3,59 % y la tabacalera British American Tobacco, que terminó la semana con sus acciones un 3,33 % más bajas.

Entre los ganadores del día en el parqué londinense estuvieron la firma de ropa de lujo Burberry, que se incrementó un 4,47 %, junto a la empresa de alquiler de equipos Ashtead Group, que ganó un 2,55 % y la compañía de telecomunicaciones BT Group, que agregó un 2,09 %.

El FTSE-100 acabó la semana levemente a la baja: ha perdido 43 puntos desde su apertura el lunes hasta hoy. En estos días, los resultado han estado muy ligados a la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que acabó recortando en un cuarto de punto los tipos de interés, hasta la horquilla del 3,5-3,75 %.

Por su parte, al cierre de la sesión, el valor de la libra esterlina se situó en 1,33 frente al dólar y en 1,13 frente al euro. EFE

rb/fjo/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR