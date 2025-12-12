La Bolsa de Londres baja un 0,56 % tras la contracción del PIB británico en octubre

2 minutos

Londres, 12 dic (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,56 % tras conocerse que el PIB británico se contrajo un 0,1 % en octubre, de acuerdo con los datos difundidos hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés).

El PIB británico retrocedió en octubre lastrado principalmente por el sector servicios y el de la construcción, tras disminuir otro 0,1 % en septiembre y no mostrar signos de crecimiento en agosto.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, cayó 54,13 puntos, hasta 9.649,03, mientras que el secundario, el FTSE-250, aumentó un 0,11 %, hasta 21.876,55 puntos.

La empresa de metales y energía Metlen fue la peor parada de la jornada, tras perder un 4,16 %, seguido del fondo de inversión St. James´s Place, que cedió un 3,59 % y la tabacalera British American Tobacco, que terminó la semana con sus acciones un 3,33 % más bajas.

Entre los ganadores del día en el parqué londinense estuvieron la firma de ropa de lujo Burberry, que se incrementó un 4,47 %, junto a la empresa de alquiler de equipos Ashtead Group, que ganó un 2,55 % y la compañía de telecomunicaciones BT Group, que agregó un 2,09 %.

El FTSE-100 acabó la semana levemente a la baja: ha perdido 43 puntos desde su apertura el lunes hasta hoy. En estos días, los resultado han estado muy ligados a la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que acabó recortando en un cuarto de punto los tipos de interés, hasta la horquilla del 3,5-3,75 %.

Por su parte, al cierre de la sesión, el valor de la libra esterlina se situó en 1,33 frente al dólar y en 1,13 frente al euro. EFE

