La Bolsa de Londres baja un 0,68 % tras paralizar Irán las negociaciones con EE.UU.

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Londres, 1 jun (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,68 %, en una jornada marcada por la paralización por parte de Irán de las negociaciones de paz con Estados Unidos, que lastró a todo el selectivo, con las empresas del sector de la defensa como las mayores perjudicadas.

El índice principal londinense, el FTSE 100 -o ‘footsie’-, perdió 70,33 puntos, hasta los 10.338,95; mientras que el índice secundario, o FTSE 250 -que incluye a empresas más pequeñas, generalmente británicas- cedió otro 0,77 % (o 100,85 puntos) hasta los 23.245,78.

Teherán ha suspendido las conversaciones con Washington a través de un mediador por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó este lunes la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

En este contexto, las perdedoras de la jornada fueron la inmobiliaria Persimmon, que cayó un 5,39 %, seguida de las contratistas militares BAE Systems (-5,04 %), Rolls-Royce Holdings (4,83 %) y Babcock International (4,61 %), que terminaron con pérdidas en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Por el contrario, las más beneficiadas fueron la empresa de análisis financiero The Sage Group, que repuntó un 7,74 %, seguida de la compañía de apuestas en línea Entain, que sumó un 5,43 %, y la compañía de datos financieros Experian, que creció un 4 %. EFE

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