La Bolsa de Londres baja un 1,33 % ante la incertidumbre sobre un próximo fin de la guerra

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Londres, 26 mar (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 1,33 % al desvanecerse las esperanzas de un rápido acuerdo que ponga fin a la guerra contra Irán, después de que la víspera subiera en porcentaje parecido por las informaciones que parecían más optimistas.

El índice principal, el FTSE 100, perdió 134,67 puntos, lo que le hizo caer por debajo de los 10.000, hasta 9.972,17 puntos. El secundario FTSE 250, que agrupa a empresas principalmente británicas, perdió por su parte un 0,84 %.

El mercado sigue de cerca los intercambios entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra iniciada por la primera potencia mundial e Israel el 28 de febrero.

Los altos precios del brent, que en estos momentos supera los 108 dólares por barril (con una subida de más del 6 %), son los que más nerviosismo están instalando entre los inversores, que no atisban un final próximo de las hostilidades.

En Europa, las demás bolsas que han ido cerrando en los últimos minutos han mostrado un comportamiento parecido: la de Fráncfort cayó un 1,50 %; la de Milán, un 0,71 %, la de Madrid, un 1,21 %, y la de París un 0,98 %.

Las empresas que hoy arrastraron a la baja al parqué londinense fueron principalmente la compañía de inversión y capital privado 3I Group (-17,66 %), la minera Antofagasta (-6,48 %) y la aseguradora Aviva (-5,32 %).

Entre las que hoy suben destacan la minorista de ropa y productos de hogar Next (4,20 %), la petrolera BP (2,82 %) y la de productos deportivos JD Sports (1,19 %). EFE

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