The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres baja un 1,41 % lastrada por el sector bancario y minero

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 9 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una importante bajada del 1,41 %, en una jornada en la que terminó por debajo del resto de plazas europeas, en un contexto de incertidumbre sobre el acuerdo de paz en Oriente Medio, y lastrada principalmente por las cotizadas de los sectores bancario y minero.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 145,87 puntos, hasta los 10.227,33; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, cayó un 0,76 % y perdió la marca de los 23.000 puntos, para situarse en los 22.837,96.

Los sectores más perjudicados durante la sesión de este martes en la City londinense fueron el bancario y el minero, con la entidad financiera Standard Chartered a la cabeza, que cedió un 6,31 %, y seguido de la minera Fresnillo, que disminuyó un 5,10 %, y el banco HSBC Holdings, que acumuló pérdidas del 4,36 %.

Por el contrario, entre los ganadores del día, estuvo la empresa química Croda International, que sumó un 3,95 %, además de la distribuidora de servicios de limpieza Bunzl, que agregó un 2,41 % y la empresa de apuestas en línea Entain, que escaló un 2,39 %.

Londres encabezó así las pérdidas entre las principales bolsas europeas, que cerraron con resultados mixtos. Parqués como el de París o el de Milán finalizaron en verde, aunque con ganancias muy leves, mientras que el de Fráncfort o Madrid también clausuraron la sesión en rojo. EFE

rb/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR