La Bolsa de Londres baja un 1,41 % lastrada por el sector bancario y minero

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Londres, 9 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una importante bajada del 1,41 %, en una jornada en la que terminó por debajo del resto de plazas europeas, en un contexto de incertidumbre sobre el acuerdo de paz en Oriente Medio, y lastrada principalmente por las cotizadas de los sectores bancario y minero.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 145,87 puntos, hasta los 10.227,33; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, cayó un 0,76 % y perdió la marca de los 23.000 puntos, para situarse en los 22.837,96.

Los sectores más perjudicados durante la sesión de este martes en la City londinense fueron el bancario y el minero, con la entidad financiera Standard Chartered a la cabeza, que cedió un 6,31 %, y seguido de la minera Fresnillo, que disminuyó un 5,10 %, y el banco HSBC Holdings, que acumuló pérdidas del 4,36 %.

Por el contrario, entre los ganadores del día, estuvo la empresa química Croda International, que sumó un 3,95 %, además de la distribuidora de servicios de limpieza Bunzl, que agregó un 2,41 % y la empresa de apuestas en línea Entain, que escaló un 2,39 %.

Londres encabezó así las pérdidas entre las principales bolsas europeas, que cerraron con resultados mixtos. Parqués como el de París o el de Milán finalizaron en verde, aunque con ganancias muy leves, mientras que el de Fráncfort o Madrid también clausuraron la sesión en rojo. EFE

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