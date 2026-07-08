La Bolsa de Londres baja un 1,66 %, con avance de las petroleras y caída de las mineras

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Londres, 8 jul (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 1,66 % en una sesión intensa en la que las petroleras avanzaron impulsadas por el encarecimiento del crudo y las mineras retrocedieron ante la caída del precio de los metales.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 176,84 puntos hasta 10.489,04, mientras que el secundario, el FTSE 250, descendió un 1,54 %, hasta 23.017,64 puntos.

Las gigantes petroleras encabezaron la tabla de ganancias, beneficiadas por el aumento en más de un 7 % del precio del crudo europeo brent, hasta unos 80 dólares, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los títulos de BP subieron hoy un 3,53 %, seguidos por Shell, que ganó un 2,27 %, y la gasística Centrica, que sumó un 1,18 %.

Por contra, la mayoría de mineras registraron pérdidas ante el abaratamiento de los metales y otras materias primas. Así, Endeavour Mining retrocedió un 7,07 %; Antofagasta, un 6,40 %; Anglo American bajó un 6,34 %; Fresnillo, un 5,62 %; y Rio Tinto terminó con un 4,91 % menos. EFE

jm/rod