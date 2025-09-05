La Bolsa de Londres baja un leve 0,09 % tras la remodelación del Gobierno británico

1 minuto

Londres, 4 sep (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,09 % tras la remodelación del Gobierno británico, precipitada por la dimisión de la hasta hoy viceprimera ministra, Angela Rayner, y con aseguradoras, petroleras y bancos como principales perjudicados.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se vio obligado a reformar su gabinete ante la salida de su ‘número dos’ tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

En este contexto, el índice de referencia londinense, el FTSE 100, perdió 8,66 puntos hasta los 9.208,21, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, avanzó un 0,47 %, o 100,86 puntos, hasta los 21.575,54.

En el apartado de pérdidas, las más afectadas fueron la aseguradora especializada en vehículos Admiral, que retrocedió un 2,96 %, seguida de la petrolera BP, que perdió un 2,64 %, y la banca Barclays, que cedió un 2,48 %.

La lista de ganadoras la lideraron la casa de apuestas y juegos de azar Entain, que ganó un 3,35 %, junto a la constructora Berkeley Group Holdings, que avanzó un 3,02 %, y la compañía de equipamiento industrial Ashtead Group, que sumó un 2,82 %. EFE

