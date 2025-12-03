La Bolsa de Londres baja un leve 0,10 % pese al auge de las mineras

The Swiss voice in the world since 1935
Londres, 3 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles con un leve descenso del 0,10 % pese a destacadas ganancias de la principales compañías mineras, que no lograron contrarrestar la caída de algunos bancos.

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 9,73 puntos, hasta 9.692,07, mientras que el secundario, el FTSE-250, ganó un 0,09 %, hasta 22.001,45 puntos.

La gigante suiza de materias primas Glencore coronó la tabla de ganadores con un avance del 6,31 %, seguida de la minera chilena Antofagasta, que ascendió un 4,91 %, y de la británica Anglo American, que acabó con un 2,49 % más. La minera británico-australiana Rio Tinto ganó por su parte un 1,61 %.

Perdieron terreno, en cambio, Metlen Energy, de energía y metalurgia, que descendió un 5,08 %, y los bancos Natwest y Standard Chartered, cuyos títulos bajaron un 2,84 y un 2,35 %, respectivamente. EFE

