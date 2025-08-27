La Bolsa de Londres cae 0,11 %, lastrada por las compañías aéreas y a la espera de Nvidia

2 minutos

Londres, 27 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este miércoles un 0,11 %, en una jornada que destacó por el mal rendimiento de las cotizadas del sector de la aviación, que aglutinaron las pérdidas de la sesión, y la expectación previa a los resultados trimestrales del gigante tecnológico Nvidia.

El selectivo británico permanece expectante a la actualización financiera del fabricante de semiconductores, prevista al cierre de la actual sesión de Wall Street, pues los números de la segunda cotizada más valiosa se presumen como un termómetro clave de la salud y del futuro del mercado de la inteligencia artificial (IA).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 10,30 puntos hasta los 9.255,50, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- decreció un 0,26 %, o 56,20 puntos, hasta los 21.805,03.

El gremio de las compañías aéreas fue el más perjudicado del día en el parqué londinense, encabezado por la operadora de bajo coste Easyjet, que disminuyó un 3,12 %, y el conglomerado de aerolíneas International Airlines Group (IAG), en el que se integra la española Iberia, que perdió un 2,04 %.

Las caídas de las acciones de las aerolíneas del FTSE-100 se produjeron después de que la operadora irlandesa de bajo coste Ryanair publicase su calendario de vuelos para invierno y anunciase un plan para aumentar las rutas al Reino Unido en un tercio.

El podio perdedor del miércoles lo completó el banco Natwest Group, que cerró con una caída del 2,54 %.

En el otro lado de la balanza, la lista de ganadoras la lideró la minorista de ropa de deporte JD Sports Fashion, que se incrementó un 3,55 %, junto a la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, que sumó un 3,05 % y la compañía de apuestas en línea Entain, que añadió un 1,84 %. EFE

