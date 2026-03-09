La bolsa de Londres cae 0,34 %, con industria petrolera y de defensa al alza por la guerra

Londres, 9 mar (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este lunes un 0,34 % lastrada por la escalada bélica en Oriente Medio, que llegó a disparar el precio del petróleo hasta niveles no vistos desde 2022 y benefició en la sesión a las cotizadas del sector petrolero y de la defensa.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 35,23 puntos hasta los 10.249,52, mientras que el secundario, el FTSE 250, se desplomó un 1,79 % o 402,83 puntos, hasta los 22.098,12.

El parqué británico extiende así esta semana su racha de caídas, que han hecho retroceder prácticamente todas las ganancias conseguidas en lo que lleva de año.

En la última sesión antes del estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el FTSE 100 marcó máximo histórico y estuvo a punto de sobrepasar los 11.000 puntos, pero en poco más de una semana cada vez se acerca más a los 10.000 puntos con los que empezó 2026.

En este contexto, los principales beneficiados de la jornada fueron la empresa energética y de metales Metlen Energy, que creció un 4,09 %, seguido de las petroleras Shell y BP, que sumaron un 2,36 % y un 2,22 % respectivamente, impulsadas por el alza del precio del crudo.

Al cierre del mercado bursátil, el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en mayo cotizaba a 100,03 dólares, un 7,91 % más que al cierre del viernes.

Por el contrario, entre las más perjudicadas estuvieron la promotora inmobiliaria Persimmon, que cedió un 5,48 %, la aseguradora Intertek Group, que cayó un 4,71 % y la desarrolladora inmobiliaria Segro, que disminuyó un 4,35 %. EFE

