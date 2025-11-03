La Bolsa de Londres cae un 0,16 % lastrada por operadores móviles y sector del marketing

Londres, 3 nov (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,16 % al cierre de la sesión lastrada por compañías de los sectores de las telecomunicaciones y el sector del marketing.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 15,88 puntos, hasta los 9.701,37, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,28 %, o 62,08 puntos, hasta los 22.108,89.

Las empresas más perjudicadas al finalizar la jornada fueron la compañía de telecomunicaciones Vodafone Group, que se dejó un 5,19 %, seguida del grupo de comunicación y marketing WPP, que cedió un 4,38 %, y el minorista de ropa y calzado deportivo, que cayó un 3,33 %.

En el apartado de ganancias, destacaron la operadora Airtel Africa, que creció un 5,86 %, seguida de la compañía de juegos de mesa Games Workshop Group, que avanzó un 3,08 %, y la tabacalera British American Tobacco, que subió un 2,66 %. EFE

