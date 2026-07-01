La Bolsa de Londres cae un 0,18 % y el FTSE 250 se dispara encabezado por CMC Markets

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Londres, 1 jul (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este miércoles un 0,18 %, en una jornada en la que el índice secundario, el FTSE 250, ganó terreno encabezado por la empresa de servicios financieros CMC Markets, cuyas acciones se dispararon más de un 40 % tras anunciar un patrocinio deportivo.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 18,78 puntos hasta 10.478,34, mientras que el FTSE 250 tuvo la tendencia contraria y subió un 1,38 % -o 316,62 puntos- hasta los 23.330,07 enteros.

El notable rendimiento del FTSE 250 se debió, especialmente, a CMC Markets, que firmó en tan solo una sesión un ascenso del 41,92 % después de anunciarse que será el patrocinador oficial del Everton, club de fútbol de la Premier League, a partir de la temporada 2026-27 y por varios años más.

En el índice principal, encabezó las pérdidas la empresa minorista Associated British Foods, que cedió un 3,15 %, seguida de la tabacalera British American Tobacco, que disminuyó un 3,01 %, y la compañía eléctrica National Grid, que cayó un 2,96 %.

Entre los ganadores del FTSE 100, en cambio, estuvo la contratista militar Babcock International, que sumó un 5,17 %, la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que agregó un 4,82 %, y el fondo de inversión Aberdeen Group, que creció un 4,37 %. EFE

rb/mgr