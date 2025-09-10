La Bolsa de Londres cae un 0,19 % penalizada por los sectores alimentario y tecnológico

1 minuto

Londres, 10 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este miércoles un 0,19 % penalizada por los sectores alimenticio y tecnológico, que junto a las aerolíneas fueron los más perjudicados al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE 100, perdió 17,14 puntos hasta los 9.225,30, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 0,29 %, o 62,61 puntos, hasta los 21.534,10.

En el apartado de pérdidas, la más perjudicada fue la compañía de alimentación y minorista Associated British Foods (ABF), propietaria de Primark, que cedió un contundente 13,19 %, después de que presentara un avance de resultados peores de lo esperado, que reflejan un retroceso de las ventas de la cadena de moda en Europa.

También se situaron en lo más alto de la lista de perdedores el proveedor de información y análisis Relx, que cayó un 4,19 %, y el consorcio de aerolíneas International Airlines Consolidated -en el que está integrado la española Iberia-, que se dejó un 4,07 %.

Las ganadoras de la sesión fueron la multinacional aseguradora Prudential, que ganó un 3,36 %, la inversora Polar Capital Technology Trust, que avanzó un 2,35 %, y la contratista de Defensa BAE Systems, que subió un 2,20 %. EFE

