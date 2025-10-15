La Bolsa de Londres cae un 0,30 % lastrada por el sector de la defensa

Londres, 15 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este miércoles un 0,30 % penalizada por las caídas de compañías del sector de la defensa, así como aerolíneas que arrastraron al selectivo británico al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 28,02 puntos, hasta los 9.424,75, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,03 %, o 7,22 puntos, hasta los 22.020,96.

La principal perjudicada fue la aerolínea Easyjet, que perdió un 4,09 % de su cotización, seguida de las contratistas de defensa Babcock International Group, que cayó un 3,23 %, y BAE Systems, que cedió un 2,74 %.

La lista de ganadoras la lideraron, por su parte, la compañía de marketing y comunicación WPP, que creció un 3,59 %, seguida de la firma de moda de lujo Burberry, que subió un 3,36 %, y la financiera Pershing Square Holdings, que avanzó un 2,95 %. EFE

