The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres cae un 0,41 % penalizada por la banca y la construcción

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 9 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,41 % lastrada por compañías de los sectores bancario y la construcción, que aglutinaron las mayores caídas al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 39,47 puntos, hasta los 9.509,40, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, subió un 0,05 %, o 11 puntos, hasta los 22.052,83.

En el plano de las pérdidas, las más perjudicadas fueron la compañía del marketing y la comunicación WPP, que cayó un 5,90 %, seguida del banco HSBC Holdings, que cedió un 5,38 %, y la constructora de viviendas Barrat Redrow, que se dejó un 3,60 %.

La lista de ganadoras la lideraron el consorcio de aerolíneas International Consolidated Airlines -en el que está integrado la española Iberia-, que sumó un 3,20 %, la minera Anglo American, que subió un 2,17 %, y la ingeniera escocesa Weir Group, que avanzó un 2,07 %. EFE

mas/rb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR