La Bolsa de Londres cae un 0,42 %, penalizada por el sector de la salud

1 minuto

Londres, 6 nov (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este jueves un 0,42 % penalizada por compañías del sector de la salud, que aglutinaron las mayores pérdidas al término de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 41,30 puntos, hasta los 9.735,78, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,86 %, o 189,35 puntos, hasta los 21.905,03.

Las perdedoras de la jornada fueron la farmacéutica Hikma Pharmaceuticals, que cedió un contundente 14,06 % después de que redujera las previsiones a medio plazo para su división de inyectables.

Le siguieron la compañía de equipamiento médico Smith & Nephew, que bajó un 10,87 % tras anunciar ingresos inferiores a los previstos en el tercer trimestre, y el fabricante y distribuidor de bebidas Diageo, que se dejó un 6,54 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron con ganancias la cadena de supermercados Sainsbury’s, que sumó un 5,52 %, junto a la metalúrgica IMI, que creció un 3,75 %, y la minera Antofagasta, que avanzó un 3,51 %. EFE

mas/jm/fpa