La Bolsa de Londres cae un 0,44 % y rompe una racha de seis récords consecutivos

1 minuto

Londres, 31 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,44 % y rompe una racha de seis jornadas consecutivas de récords al cierre penalizada por compañías de los sectores de la comunicación y las ventas.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 42,81 puntos, hasta los 9.717,25, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,47 %, o 105,31 puntos, hasta los 22.170,97.

En el apartado de caídas, las más perjudicadas fueron la compañía de comunicación y marketing WPP, que cedió un 4,96 %, seguida de la plataforma de venta de automóviles Auto Trader Group, que cayó un 3,51 %, y la firma de moda de lujo Burberry, que perdió un 3,32 %.

Las ganadoras de la sesión fueron la proveedora de equipos médicos Smith & Nephew, que sumó un 2,78 %, la metalúrgica y energética Metlen Energy & Metals, que avanzó un 2,08 %, y la multinacional de las telecomunicaciones BT Group, que creció un 1,28 %. EFE

