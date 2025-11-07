La Bolsa de Londres cae un 0,55 % lastrada por inmobiliarias y grupo aeronáutico IAG

2 minutos

Londres, 7 nov (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este viernes un 0,55 %, lastrada al cierre por los malos resultados de compañías inmobiliarias y aerolíneas en la última sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 53,21 puntos, hasta los 9.682,57, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,60 %, o 131,64 puntos, hasta los 21.773,39.

Entre las principales perjudicadas de la sesión se encontró el portal inmobiliario Rightmove, que cedió un contundente 12,48 % después de que anunciara que sus ganancias se ralentizarían a medida que aumente la inversión en inteligencia artificial.

También sufrió el consorcio de aerolíneas International Consolidated Airlines Group, IAG -en el que se encuentra integrado la española Iberia-, que cayó un 11,57 % después de que presentara resultados del tercer trimestre ligeramente por debajo de lo esperado, y el portal de compraventa de automóviles Auto Trader Group, que perdió un 5,94 %.

En el plano de ganancias, destacaron la farmacéutica Hikma, que creció un 3,94 %, el fabricante de bebidas Coca Cola Europacific Partners, que subió un 3,58 %, y la compañía de ‘marketing’ y comunicación WPP, que avanzó un 3,26 %.

En el cómputo global de la semana, el parqué londinense perdió 56,03 puntos con respecto a la apertura del lunes, con su punto más álgido pasadas las 15.30 horas del miércoles, cuando se superaron los 9.786 puntos (que supusieron un récord intradía), y el más bajo en la mañana del martes, cuando el selectivo cayó hasta los 9.575,75. EFE

mas/fjo/rf