La Bolsa de Londres cae un 0,67 % pese al destacado repunte de la financiera Schroders

2 minutos

Londres, 12 feb (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,67 % pese al destacado repunte de la firma financiera Schroders, que ganó casi un 30 % tras aceptar una oferta de compra de la estadounidense Nuveen.

El índice principal londinense, FTSE 100, perdió 69,67 puntos, hasta 10.402,44, mientras que el secundario, FTSE 250, descendió un 0,48 %, hasta 23.304,99 enteros.

La caída del selectivo londinense coincidió con la divulgación de los últimos datos del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido, que creció en 2025 un 1,3 % -frente a un 1,1 % en 2024-, algo por debajo de lo previsto.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el PIB aumentó apenas un 0,1 % en el cuarto trimestre del año pasado, igual que el trimestre anterior, lo que refleja el estancamiento de la economía.

Encabezaron las pérdidas en Londres varias empresas de materias primas, entre ellas las mineras Fresnillo, que bajó un 4,07 %; Antofagasta, que descendió un 3,64 %; y Endeavour Mining, que retrocedió un 3,28 %. La petrolera BP acabó con un 3,12 % menos.

Por su parte, los títulos de la firma británica de gestión de activos Schroders se dispararon un 28,56 %, tras anunciar que aceptaba una oferta de compra por 9.900 millones de libras (unos 10.370 millones de euros) por parte de Nuveen.

La operación, con una prima superior al 30 %, supondrá su salida de la Bolsa de Londres una vez se complete la transacción.

Junto con Schroders, subieron también la compañía de mercadotecnia DCC, que sumó un 3,80 %; y la aseguradora Admiral Group, que acabó con un avance del 3,44 %. EFE

jm/fjo/mgr