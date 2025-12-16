La Bolsa de Londres cae un 0,68 % tras subir el desempleo al 5,1 % en el Reino Unido

Londres, 16 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una caída del 0,68 %, después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informara de un aumento de la tasa de desempleo hasta el 5,1 % en los tres meses entre agosto y octubre en el Reino Unido.

El índice principal, el FTSE-100, perdió 66,52 puntos y se situó en 9.684,79, mientras que el secundario FTSE-250 descendió un 0,04 %, hasta los 22.040,98 puntos.

Además del repunte del paro, una décima más que en el periodo anterior, la ONS indicó que la tasa de inactividad (que incluye a personas que no trabajan pero no son oficialmente desempleados) se mantuvo en el 21 % y que los salarios aumentaron un 4,6 %.

Entre los valores con mayores pérdidas figuraron la empresa aeroespacial y de defensa Babcock International, que retrocedió un 3,57 %; la petrolera BP, que bajó un 3,42 %, y su rival Shell, que terminó con un descenso del 2,67 %.

Encabezaron las ganancias la aerolínea easyJet, con un avance del 3,20 %; la minera Endeavour Mining, que ascendió un 2,94 %, y JD Sports Fashion, cuyos títulos se revalorizaron un 2,64 %. EFE

