The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres cae un 0,86 % arrastrada por los sectores del juego y el papel

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 10 oct (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 0,86 % penalizada por los malos resultados de los sectores del juego y el papel, así como de las compañías mineras, en la última sesión de la semana.

El principal índice londinense, el FTSE-100, retrocedió 81,93 puntos, hasta 9.427,47, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 1,14 %, o 250,99 enteros, para cerrar en los 21.801,94.

Las pérdidas se concentraron en la compañía de juegos de azar y apuestas Entain, que cedió un 3,96 %, seguida de la empresa de papel y cartón Mondi (-3,53 %) y la minera Glencore (-3,16 %).

La lista de ganadoras la lideraron, por su parte, la aseguradora Admiral ( 1,74 %), junto a la tabacalera Imperial Brands (1,58 %) y el fabricante de bienes de consumo Unilever (1,45 %). EFE

mas/rb/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR