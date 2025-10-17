La Bolsa de Londres cae un 0,86 % penalizada por las mineras y la banca

Londres, 17 oct (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con una caída del 0,86 % penalizada por el mal desempeño de compañías mineras y del sector bancario en la última sesión de la semana.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 81,52 puntos, hasta los 9.354,57, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 0,95 %, o 208,40 puntos, hasta los 21.782,96.

Las más perjudicadas al finalizar la jornada fueron la minera mexicana Fresnillo, que cedió un contundente 10,50 %, seguida del banco Barclays, que perdió un 5,66 %, y el fondo de inversión británico ICG, que se dejó un 5,53 %.

La lista de ganadoras la lideraron la editorial Pearson, que subió un 2,33 %, junto a la fabricante de productos de salud Haleon, que ganó un 1,94 %, y la manufacturera de bienes de consumo Reckitt Benckiser, que ascendió un 1,83 %. EFE

