La Bolsa de Londres cae un 0,87 ante los rumores sobre posibles subidas de impuestos

2 minutos

Londres, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes a la baja y registró una caída del 0,87 % lastrada por los malos resultados de compañías del sector servicios y financieras, que presentaron las mayores bajadas al cierre de la sesión entre rumores sobre una posible subida de impuestos en el país para este otoño.

El parqué de la ‘City’ se resintió el mismo día que se anunció una subida del costo del endeudamiento a largo plazo del Gobierno británico, ya que el tipo de interés de los bonos gubernamentales ascendió al 5,698 %, lo que avivó los rumores de una posible subida de impuestos en el Reino Unido.

En este contexto, el índice de referencia londinense, el FTSE 100, perdió 79,65 puntos hasta los 9.116,69, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas-, retrocedió un 2,18 %, o 470,80 puntos, hasta los 21.162,89.

Las más penalizadas al cierre de la jornada fueron la compañía de hoteles y restaurantes Whitbread, que se dejó un 4,54 %, seguida de la financiera Legal & General Group, que retrocedió un 4,48 %.

También notificó pérdidas la sociedad de residencias de estudiantes Unite Group, que retrocedió un 4,33 % tras las advertencias del Gobierno británico a estudiantes extranjeros sobre el cumplimiento de sus períodos de visado.

Al otro lado de la balanza, cerraron la sesión con ganancias las mineras Fresnillo, que creció un 5,15 %, y Endeavour Mining, que lo hizo un 1,52 %, junto a la compañía de bienes de consumo Uniliever, que ganó un 1,37 %. EFE

