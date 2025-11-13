La Bolsa de Londres cae un 1,05 % ante el leve crecimiento del PIB británico del 0,1 %

Londres, 13 nov (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 1,05 % después de que se publicaran los datos sobre la evolución del PIB británico en el tercer trimestre, que experimentó una leve subida del 0,1 % entre julio y septiembre.

El índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 103,74 puntos, hasta los 9.807,68, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,63 %, o 139,81 puntos, hasta los 21.995,51.

La principal perjudicada fue la firma de capital de riesgo I3 Group, que se desplomó 17,42 % después de que mostró cautelosa ante el despliegue de su operaciones hacia nuevas inversiones después de anunciar un segundo trimestre más sólido de lo esperado.

También cerraron en números rojos la aseguradora Aviva, que cedió un 6,15 %, y la cadena de supermercados Sainsbury’s, que se dejó un 4,17 %.

Las ganadoras de la sesión fueron la minera Endeavour Mining, que sumó un 5,85 %, seguida del grupo de equipamiento médico ConvaTec, que avanzó un 5,07 %, y la siderúrgica y energética Metlen Energy & Metals, que progresó un 3,55 %. EFE

