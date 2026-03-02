La Bolsa de Londres cae un 1,20 %, afectada por la guerra contra Irán

Londres, 2 mar (EFE).- La Bolsa de Londres sintió las sacudidas de la guerra contra Irán y cayó este lunes con fuerza, un 1,20 %, en el arranque de una semana que viene marcada por el previsible disparo de los precios del petróleo.

El índice principal londinense, FTSE 100 o ‘Footsie’, perdió 130,44 puntos hasta 10.780, tras haber batido tres jornadas seguidas su propio récord en un mes particularmente propicio. Ahora se aleja de la barrera psicológica de los 11.000 puntos.

El secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, cayó con más fuerza todavía, un 1,40 %, hasta 23.423,64 puntos.

En Europa, las bolsas de Madrid, Fráncfort, Milán y París cerraron también a la baja, con caídas mucho más pronunciadas que las de Londres, afectadas todas por los vientos de guerra.

Entre los títulos que más cayeron en Londres está la aeronáutica IAG (-5,48 %), un sector que sufre la perspectiva inmediata de un mes de anulaciones masivas de vuelos; seguida por Standard Chartered (-5,29 %), que ofrece servicios bancarios y financieros, y la minorista de artículos deportivos JD Sports (-5 %).

Caen además el banco HSBC, la farmacéutica Hikma, la textil Burberry y otras muchas.

Por el contrario, suben la compañía aeroespacial BAE Systems (6,11 %), la ‘teleco’ Airtel Africa (3,21 %) y Bunzl (2,37 %), que sirve productos no alimentarios a las empresas. EFE

