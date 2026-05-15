La Bolsa de Londres cae un 1,71 % por la inestabilidad política en el Reino Unido

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Londres, 15 may (EFE).- La Bolsa de Londres perdió este viernes un 1,71 %, en una jornada marcada por el encarecimiento de la deuda y la caída la libra ante la inestabilidad política en el Gobierno laborista y la posible candidatura del alcalde de Mánchester, el izquierdista Andy Burnham, al liderazgo del partido.

El índice principal londinense, el FTSE 100, bajó 177,56 puntos hasta 10.195,37, en una sesión de pérdidas para las mineras por el descenso del precio de los metales.

Los costes del endeudamiento del Gobierno británico aumentaron hoy y la libra esterlina se depreció frente al dólar y el euro por la crisis en el Ejecutivo y la perspectiva de que Burham, percibido como menos complaciente con los mercados, entre en la contienda para sustituir al primer ministro, Keir Starmer.

Entre los principales perdedores en el parqué londinense estuvieron varias mineras, como Antofagasta, que bajó un 10,71 %, Fresnillo, que se dejó un 10,04 %, y Endeavour Mining, cuyos títulos retrocedieron un 7,05 %.

La aseguradora Hiscox encabezó la tabla de ganancias, con un ascenso del 12,32 % entre informaciones de que podría recibir una oferta de compra de la canadiense Intact.

El grupo inversor 3i sumó por su parte un 4,64 % y la cadena de equipamiento deportivo JD Sports Fashion acabó con un 2,50 % más.

Con la caída de hoy, la Bolsa de Londres pone fin a una semana en la que en general obtuvo ganancias, pese a la crisis desatada en el Gobierno británico tras el mal resultado cosechado por el Partido Laboristas en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

Aun así, el parqué londinense se aleja de la barrera de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar el pasado enero. La guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz, el encarecimiento de los productos y la inestabilidad política interna están pasándole factura. EFE

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