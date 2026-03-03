La Bolsa de Londres cae un 2,75 % entre la incertidumbre por la guerra en Irán

2 minutos

Londres, 3 mar (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este martes un 2,75 % en una jornada volátil en la que solo siete valores registraron ganancias y que estuvo marcada por la incertidumbre en torno a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El índice principal londinense, FTSE 100, cedió 295,98 puntos hasta 10.484,13, mientras que el secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, descendió un 3,11 %, hasta 22,694.21 puntos.

Además del conflicto en Oriente Medio, influyeron en el parqué londinense las últimas previsiones económicas difundidas hoy por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés) británica, que supervisa las finanzas públicas.

La OBR predijo que la economía del Reino Unido crecerá este año un 1,1 %, por debajo del 1,4 % pronosticado en noviembre, mientras que se expandirá un 1,6 % en 2027 y 2028, frente al 1,5 % previsto anteriormente. En 2029 y 2030, el crecimiento se mantiene en el 1,5 %.

Solo siete compañías registraron ganancias hoy en el FTSE 100 o ‘footsie’, entre ellas la firma de tecnología médica Smith & Nephew, (3,58 %), la petrolera BP (1,06 %); y The Sage Group, de software, (0,88 %).

Encabezó la lista de perdedores la compañía británica de certificación de productos Intertek Group, que se desplomó un 18,14 % tras anunciar una previsión de ingresos peor de lo esperado.

Le siguieron varias mineras, perjudicadas por el fortalecimiento del dólar, que encarece el precio de los metales: Endeavour Mining, (-6,15 %); Antofagasta (-5,84 %), y Fresnillo (-5,44 %). EFE

